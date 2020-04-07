В Тюмени ищут сотрудников организации, которым несколько месяцев не платили зарплату

В областном центре возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат в ООО"КАЙРОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ".

Как установило следствие, директор общества с ограниченной ответственностью полностью не выплачивал заработную плату и другие установленные выплаты сотрудникам с августа по ноябрь 2019 года. Сумма долга составила около 2 млн рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следователи устанавливают пострадавших от невыплаты заработной платы и просят обращаться их в следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень СУ СК России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 57, каб.№1, телефоны: 8-922-008-54-05, 64-78-27.