Тюменским предпринимателям расскажут о точках развития в кризис

Серию прямых эфиров для предпринимателей проведет инвестиционное агентство Тюменской области.

В этот четверг, 9 апреля, эксперты обсудят возможные точки развития бизнеса в условиях борьбы с пандемией. Модератором первого прямого эфира "Время перемен. Время действовать" станет Светлана Худякова, директор учебного центра "Скрижаль", антикризисный менеджер, бизнес-тренер по управленческой эффективности. В обсуждении примут участие руководитель PR-агентства "Идол" Юлия Королева с темой "Новые стратегии. Как продвигаться в карантин", Надежда Копытина, основатель федеральной компании, спикер, преподаватель МГУ им. Ломоносова, с темой "Поиск инвестора онлайн", а с темой "Антикризисная мотивация персонала. Как сохранить бизнес и не утонуть из-за ФОТ" выступит Евгения Адессерман, эксперт в области управления и стандартизации бизнеса на основе HR-технологий.

Прямой эфир стартует в инстаграм-профиле инвестиционного агентства Тюменской области @iato72 в 12.00.