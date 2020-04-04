Новые экономические условия внесут коррективы в развитие тюменского экспорта

В Тюменской области по данным за 2019 год насчитывалось более 200 предприятий, которые экспортировали свою продукцию за рубеж. Из них большая часть – это субъекты малого и среднего предпринимательства.

По информации таможни, основные экспортные поставки в 2019 году осуществлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Бельгию, Польшу, Финляндию, Эстонию, США, Казахстан. Увеличились поставки продукции тюменских товаропроизводителей в Азербайджан, Туркменистан, ОАЭ, Оман, Австрию, Данию, Алжир, Индонезию. Кроме того, в прошлом году активизировались поставки продукции в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в более чем 80 стран мира поставляют тюменскую фанеру. В странах Таможенного союза пользуются спросом местные аэрозоли, а с недавних пор их также закупают Испания, Словакия, Словения, Болгария, Китай, Вьетнам. Гусеничное оборудование молодой тюменской компании заказывают в Японии, Северной Европе, Канаде, США, Испании, Казахстане, Польше, Андорре, Гренландии.

Новые экономические условия, трудности, связанные с распространением коронавируса, внесут коррективы в развитие международной кооперации. Но навыки работы с экспортными поставками, полученные тюменскими предпринимателями на практике, а также высокое качество продукции помогут бизнесу восстановить позиции при изменении ситуации на мировом рынке.