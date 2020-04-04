Налоговики напоминают тюменцам о сдаче декларации 3-НДФЛ

Около 53 тысяч налоговых деклараций поступило в налоговые органы Тюменской области с начала 2020 года, из них 22% - от физических лиц. Специалисты напоминают, что отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, физическим лицам необходимо до 30 апреля. Причем сделать это можно дистанционно – через интернет.

В управлении ФНС по Тюменской области пояснили, представить декларацию 3-НДФЛ нужно в нескольких случаях. Во-первых, при получении дохода от реализации имущественных прав, от продажи имущества до окончания минимального срока владения. Если имущество приобретено до 1 января 2016 года, то минимальный срок владения составляет 3 года, после – пять лет. Во-вторых, при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками.

В третьем случае, налоговая декларация сдается при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества. Наконец, обязанность наступает при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе. А также при получении дохода от источников, находящихся за пределами России.

Кроме того, задекларировать полученные в 2019 году доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Если граждане хотят получить налоговый вычет, то на них срок до 30 апреля не распространяется, пишет "Вслух.ру".

В "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС можно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога, узнать задолженность, уплатить налоги, обратиться за разъяснениями.

Напомним, с 4 апреля прием граждан в налоговых службах ведется исключительно по предварительной записи посредством электронного сервиса "Онлайн запись на прием в налоговый орган" на сайте ФНС России. Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис "Онлайн-запись", обслуживаться не будут.