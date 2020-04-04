Сельхозпредприятия Тюменского района работают в прежнем режиме

Тюменские аграрии продолжают работу в прежнем режиме, адаптируясь под условия ограничительных мер. В частности, усилены меры по дезинфекции, введен масочный режим.

Как рассказала директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко, на предприятии объявлен Год биобезопасности, и это не было связано с профилактикой распространения коронавируса. Птицефабрика заранее была снабжена всеми дезинфицирующими средствами, поскольку без этого деятельность современных производств этого профиля немыслима.

"В приоритете - модернизация санпропускников и дезбарьеров. Конечно, есть и дополнительные меры. Сейчас добавили медицинский осмотр сотрудников при входе на территорию, который включает в себя и термоконтроль. Кроме того, часть офиса сейчас работает удалённо", - добавила руководитель предприятия.

Заместитель начальника управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов отмечает, что все сельхозпредприятия работают в прежнем режиме. Для некоторых лишь изменилась структура сбыта. Часть социальных объектов, такие как школы, переведены на удаленный режим и, соответственно, тем, кто поставлял им продукцию, приходится искать новые пути ее реализации. В остальном у крупных сельхозпроизводителей ситуация мало чем отличается от той, которая наблюдалась год назад, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.