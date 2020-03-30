В Тюменском районе директора МУП будут судить за мошенничество

17:29 30 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора, а также экономиста МУП ЖКХ "Успенское". Они обвиняются в мошенничестве по сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2015 году экономист предложила директору ЖКХ составить договоры с администрацией Переваловского муниципального образования о выполнении работ, которые на деле выполняться не будут, а полученные деньги похитить, сообщает СК СКР по Тюменской области.

С одобрения директора экономист изготовила два договора на выполнение работ по ремонту систем водоотведения в микрорайоне Молодежный Тюменского района, директор эти бумаги подписал.

Они предоставили пакет документов для оплаты в администрацию, а 27 декабря 2015 года после поступления денег на сумму около 200 тысяч рублей средства похитили и потратили.

Было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.

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