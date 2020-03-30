Работодателям Тюмени напоминают об изменениях в трудовом законодательстве

В 2020 году в региональном законодательстве о занятости вступил в силу ряд изменений, которые касаются предприятий всех форм собственности. Например, для организаций с численностью работников свыше 150 человек установлено квотирование одного рабочего места для несовершеннолетнего. Поправка гарантирует трудоустройство подростков из социально неблагополучных семей и категорий.

Для предпринимателей и организаций предусмотрена не только дополнительная социальная нагрузка, но и открываются перспективные программы. В рамках национального проекта "Демография" и входящего в него федерального проекта "Старшее поколение" сотрудники старше 50 лет смогут пройти дополнительное обучение или переквалификацию. Можно выбрать различные программы обучения и образовательные организации. При этом стоимость обучения будет возмещаться из бюджета.

Как рассказала директор департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич, подобные программы обучения предлагаются и для находящихся в декрете сотрудниц. Они смогут пройти обучение для повышения квалификации или для получения дополнительной профессиональной компетенции.

Интересные программы разработаны и для трудовой адаптации новых сотрудников на предприятиях. При стажировке определенных категорий работников, в которую войдут инвалиды, освобождающиеся из мест лишения свободы, выпускники и студенты последних курсов, предприятие сможет получить компенсацию из областного бюджета. Ее размер будет на уровне минимальной оплаты труда по региону. Так предприятие получит возможность сократить затраты на подготовку молодых специалистов, пишет "Тюменская область сегодня".