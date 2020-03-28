Пенсионеры Тюмени смогут получить новые профессиональные навыки

В Тюменской области в связи с продлением возраста выхода на пенсию развёрнута программа профессионального обучения старшего поколения. Она реализуется в рамках национального проекта "Демография".

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в рамках проекта в этом году обучение могут пройти люди как предпенсионного возраста, так и люди старше 50-ти лет. Уже 92 тюменца приступили к профессиональному обучению и получению новых знаний и навыков в текущем году. Стипендию в ходе обучения получат те, кто только ищет работу. Стипендия будет состоять из минимального размера оплаты труда (12 130 руб.), увеличенного на районный коэффициент.

Срок освоения образовательных программ не превышает трёх месяцев. Обучение также может проводиться с помощью дистанционных образовательных технологий.

На обучение своих работников при желании могут отправить и работодатели. По условиям заключенного договора работодателям возмещаются нормативные затраты на обучение (не более 53,4 тысяч рублей). При направлении работников для обучения в другую местность осуществляется компенсация затрат на проезд, найм жилья на период обучения и выплату суточных (не более 118 тысяч рублей).

Получить подробную информацию об условиях и порядке участия в обучающих мероприятиях можно в центрах занятости населения Тюменской области. На момент обращения при себе необходимо иметь паспорт. Контакты центров занятости можно найти на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.