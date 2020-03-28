Аграрии из Упорово подготовились к посевной

Аграрии села Упорово подготовили 758 единиц техники к посевной кампании. В посевной, как и в 2019 году, будут участвовать 11 крупных сельскохозяйственных предприятий и семь крестьянско-фермерских хозяйств.

По сообщению заместителя главы муниципалитета, председателя комитета по развитию АПК Александра Зоммера, 391 трактор большой и малой мощности, 265 сеялок и 102 культиватора выйдут в поля. 123 комбайна из 129 находятся в рабочем состоянии, однако для их работы время настанет только осенью.

Согласно данным комитета АПК, для проведения весенней полевой кампании закуплено около 11 тыс. 600 тонн минеральных удобрений – это 63% от запланированных 18 тыс. 402 тонн. Проверка семенного фонда выполнена на 48%. По словам Александра Зоммера, этот показатель ниже, чем в среднем по региону. Однако это связано с тем, что аграрии не начинают проверку фонда в начале года, чтобы избежать раннего окончания срока действия выдаваемых сертификатов. Через две недели полная проверка семенного фонда подойдёт к концу.

По предварительным данным, общая посевная площадь составит около 86 тыс. га, это уровень 2019 года. Посевная площадь картофеля составит почти 3 тыс. га, технические культуры будут размещены на площади 7 тыс. 795 га, кормовые культуры – 16 тыс. 693 га. Увеличатся примерно на 6 тысяч площади под зерновые и бобовые культуры, они займут около 58 тыс. га, пишет ИА "Тюменская линия".