"Русская Компания" помогает наладить бизнес в условиях карантина

Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендует работодателям переход на дистанционные формы работы с целью уменьшения распространения коронавирусной инфекции в регионе. ООО "Русская Компания" помогает тюменским предприятиям перевести в бесконтактный режим работу бухгалтерии, документооборот и отчетность, участие в торгах и другие бизнес-процессы.

"Русская Компания" имеет штат квалифицированных сотрудников, необходимые технические и программные средства, аккредитации и лицензии для полноценной работы с конфиденциальной информацией, создания и использования электронной подписи, ведения учета на аутсорсинге.

Например, на аутсорсинг можно передать бухгалтерское сопровождение. Профессионалы "Русской Компании" возьмут на себя учет предприятия любого размера и вида деятельности, своевременную и качественную подготовку отчетов в соответствии с требованиями законодательства РФ, работу по оптимизации налогообложения, восстановление бухгалтерского учета, решение разовых задач.

Если Вы не хотите менять сложившуюся бизнес-модель ведения учета, то процессы формирования и передачи отчетности в контролирующие органы могут быть также переведены на удаленный режим удостоверяющим центром "Русской Компании". С помощью программного обеспечения СБИС Электронная отчетность, минуя пробки, очереди, технические перерывы и общение лицом к лицу с принимающей стороной, готовые отчеты передаются по телекоммуникационным каналам в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, РосСтат и другие надзорные службы.

Кроме этого документооборот организации может быть организован вне офиса. При наличии сети Интернет, программного обеспечения ЭДО и электронной подписи любой документ может быть создан, проверен, подписан и согласован всеми уполномоченными должностными лицами. В системе СБИС Электронный документооборот от "Русской Компании" процесс происходит просто, оперативно, исключает возможные ошибки, погрешности и человеческий фактор. В соответствии с законодательством можно полностью перевести на электронный документооборот все первичные документы - счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ или услуг.

На полное профессиональное сопровождение можно передать и закупочную деятельность компании. А благодаря электронной подписи становится возможным дистанционное участие в торгах и аукционах. Специалисты "Русской Компании" выполнят комплекс работ по государственным и муниципальным закупкам товаров и услуг. В их числе: мониторинг торговых площадок и поиск закупок под потребности организации, анализ документации на соответствие требованиям законодательства о закупках, подготовка полного комплекта документов для участия в процедурах, непосредственное участие в торгах и подписание контракта.

Доверить бизнес профессионалам, оставаться эффективным и здоровым призывает ООО "Русская Компания". Получить консультацию о процедуре перевода бизнеса на дистанционную форму работы можно по телефону +7 (3452) 68 00 86 и через форму обратной связи на сайте.