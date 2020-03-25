Компания "Золотые луга" готова увеличить производственные мощности для обеспечения потребителей молочной продукцией

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" обладает достаточной мобильностью и мощностями, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия в условиях повышенного спроса на продовольствие, роста онлайн-покупок и соблюдения профилактических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

По словам генерального директора АО "Золотые луга" Евгении Чемеренко, компания работает четко и слаженно. Автоматизация многих процессов и мощности предприятия позволяют повысить производительность, чтобы подстроиться под современные реалии.

"Не стоит тревожиться из-за подорожания и нехватки продуктов: чем больше мы паникуем, тем больше создаем условия для возможного дефицита и роста цен. При росте спроса на молочную продукцию в регионе, в том числе повышении количества интернет-заказов, мы готовы увеличить мощности и даже ввести работу в две или три смены", - прокомментировала Евгения Чемеренко.

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале реализует все необходимые меры для снижения рисков заражения сотрудников коронавирусом. В частности, на предприятии соблюдается режим дезинфекции. На входе в цех установлены санитарные пропускники, где каждый в обязательном порядке моет и дезинфицирует руки. Сотрудники работают в спецодежде, включая головной убор. В постоянном режиме ведется "Журнал здоровья", работники с недомоганием и признаками ОРВИ на производство не допускаются.

В рамках карантинных мероприятий в Тюмени усилены профилактические меры при работе интернет-магазина "Золотые луга". Все курьеры сервиса бесплатной доставки молочной продукции оснащены медицинскими масками. Для удобства покупателей возможно оплатить заказ онлайн через сайт или воспользоваться бесконтактной оплатой по терминалу.

За безопасностью самой продукции строгий контроль осуществляется всегда, независимо от режима работы предприятия. Так, автоматизированные замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонних веществ, в том числе мельчайших частиц: бактерий, микробов. Все сырье предварительно исследуется в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели, каждая партия готовой продукции также проходит проверку.

"Мы создаем все условия для того, чтобы наши сотрудники не заболели. Это не только меры предосторожности, но и регулярная профилактика: "Золотые луга" активно продвигает среди своих сотрудников принципы здорового образа жизни и правильного питания", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Напомним, во избежание посещения мест массового скопления людей, например, гипермаркетов, тюменцы могут заказывать товары по интернету с доставкой. Так, в компании

"Золотые луга" действует сервис бесплатной доставки молочной продукции на дом или в офис.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.