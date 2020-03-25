В Тобольске приземлился первый самолет рейса "Москва – Тобольск"

Фото Игоря Полуянова, https://vk.com/tob_prom

На новом аэродроме Тобольска 24 марта приземлился Ан-148, выполняющий тестовый рейс "Москва – Тобольск".

Борт вылетел около 9.00 (мск) из аэропорта "Внуково" и сел на новой взлетно-посадочной полосе в 13.57 по местному времени.

Строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 2400 метров и шириной 45 метров началось весной 2019 года. При возведении ВПП использовался современный полимерный материал геотекстиль, который хорошо отводит воду. По оценке Государственного научно-исследовательского института Гражданской авиации, коэффициент ровности ВПП в Тобольске составляет 5,8 единиц. При этом минимально допустимый показатель равен 2, а средний по стране - 3 единицам. Первых пассажиров тобольский аэропорт примет в 2021 году. К строительству аэровокзала планируется приступить во втором квартале. Стройка займет около года.

Авиагавань Тобольска рассчитана на прием судов среднемагистральных пассажирских лайнеров типа Airbus A320 и Boeing 737 вместимостью до 180 человек. Что касается географии полетов, "СИБУР" открыт для переговоров со всеми заинтересованными авиакомпаниями, сообщают Корпоративные коммуникации тобольских предприятий СИБУРа.