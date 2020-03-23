Резиденты Тюменского технопарка успешно представили свою продукцию на выставке "Строительство и архитектура"

Медали выставки "Строительство и архитектура" получили Тюменский завод гофротруб и компания "ЭкоБиоТех". Помимо них в экспозиции были представлены предприятия "ТорДекор групп" и "К-системс групп".

Компания "ЭкоБиоТех" представляла на выставке инновационные ограждающие конструкции с применением комбинированного дерево-алюминиевого профиля. Такие конструкции более экологичны, их отличает эстетичность, стойкость к погодным условиям и длительный срок эксплуатации.

"Мы ориентированы на частного потребителя, поэтому редко заключаем крупные контракты прямо на выставке. Обычно люди приходят, знакомятся с технологией, получают информацию и возвращаются к нам, приняв решение о покупке. Участие в выставке позволяет получить доступ к потенциальному покупателю. Поскольку мы производим и продаем продукт, основанный на новой технологии, и находимся на этапе формирования спроса, для нас важно иметь возможность рассказывать о себе как можно более широким аудиториям", - делится впечатлениями руководитель компании "ЭкоБиоТех" Дмитрий Торнов.

"Организация участия резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка в выставочных и конгрессовых мероприятиях от регионального до международного уровня – один из эффективных инструментов поддержки сбыта технологичной продукции. Мы предоставляем малым инновационным предприятиям место на общем стенде, это позволяет минимизировать затратную часть и получить больший эффект от участия – комментирует директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.