Более 5 тыс. тюменцев выбрали электронную трудовую книжку

С начала 2020 года по Тюменской области сведения о трудовой деятельности представили более 9,3 тыс. работодателей на 78,5 тыс. своих сотрудников. В составе представленной работодателями отчетности — 36,5 тыс. сведений о выборе работниками способа ведения трудовой книжки. Электронный вариант выбрали около 5 тыс. работников, сообщает пресс-служба ОПФР по Тюменской области.

Сформировать сведения о трудовой деятельности можно на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете гражданина в разделе "Электронная трудовая книжка".Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда, формируются на основании представленных с 1 января 2020 года работодателями сведений по форме СЗВ-ТД в отношении своих работников.