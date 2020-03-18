Депутаты Тюменской гордумы предложили властям разобраться в ценах на услуги по вывозу ЖБО из частного сектора

Подключение частного сектора к сетям водоснабжения заметно повысило потребление воды в домовладениях и, как следствие, обострило проблему вывоза жидких бытовых отходов: септики во дворах наполняются быстрее, тарифы на вывоз нечистот растут. После запуска единой станции по приему ЖБО и закрытию точек слива по всему городу частные возчики повысили стоимость своих услуг в два, а в некоторых случаях и в пять раз. Администрация города должна вмешаться в ситуацию и повлиять на урегулирование тарифов, считают депутаты Тюменской городской думы. Об этом они заявили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Несколько депутатов рассказали о необоснованном росте тарифов на вывоз ЖБО и жалобах жителей своих избирательных округов. Заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов констатировал, что проблема действительно есть, и предложил ее не замалчивать, а обсудить на расширенной встрече с предпринимателями, которые оказывают денные услуги. Депутаты, председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук идею поддержали.

"Необоснованное повышение цен нужно обсуждать и вместе со СМИ доводить до населения информацию о том, что с вводом в эксплуатацию новой сливной станции тариф для принятия ЖБО не увеличился. Тем не менее возчики на этом спекулируют, объясняя рост платы тем, что якобы увеличилось плечо пробега. Взять, к примеру, Казарово. Раньше оттуда до точки слива машины ехали через все светофоры и пробки в городе. Сейчас они по объездной дороге прямиком попадают на очистные сооружения, время нахождения в пути транспорта снизилось в два раза, а стоимость услуги не уменьшилась, а увеличилась – парадокс. При этом напомню, тариф на принятие ЖБО остался прежним", – привел пример Баранчук. – Видимо, стоит разобраться с ценообразованием, и дело не в том, что администрация города с "Тюмень Водоканалом" злоупотребляют, а в том, что возчики пытаются на этом побольше заработать".

Депутаты гордумы рекомендовали администрации города собрать представителей общественности, представителей ТОСов и других активистов, возчиков, чтобы выяснить, почему ситуация складывается так, что люди вынуждены платить гораздо больше.

Мощностей запущенной в прошлом году единой сливной станции хватает для приема и переработки ЖБО города и пригородных населенных пунктов. Но возчикам из южной части города, сел Тюменского района расстояние до точки слива все-таки надо сокращать. В связи с этим в ближайшие годы в западной части города будет построенная еще одна сливная станция. Место ее размещения пока определяется, так как она должна иметь охранную зону, подъездные пути и соответствующую инфраструктуру. Юрий Баранчук предположил, что к концу этого года администрация города и "Тюмень Водоканал" определятся с местом под строительство, возможно, для этого подойдут участки в районе Плеханово или Рощино.