Тюменские фермеры получают гранты на развитие хозяйств

Финансовую поддержку в размере около 68 млн рублей получили 22 фермера Тюменской области в рамках программы "Агростартап". Гранты выплачивались в 2019 году по результатам конкурсного отбора в рамках реализации нацпроекта.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, крестьянские хозяйства-получатели гранта расположены в 14 муниципалитетах региона. Благодаря грантам фермеры уже создали 41 постоянное рабочее место и приступили к освоению средств.

Например, крестьянское фермерское хозяйство Натальи Ишковой из Тюменского района уже реализовало часть бизнес-плана на средства гранта "Агростартап". Предпринимательница из Винзилинского муниципального образования получила три миллиона на создание и развитие своего хозяйства. Она приобрела трактор и сенокосилку, а в июле ее КФХ пополнит десяток нетелей в компанию уже имеющимся в хозяйстве бычкам, уткам, индоуткам, перепелкам, цесаркам и курицам. Эти животные заселят новую ферму площадью 360 квадратных метров.

В 2020 году реализация национального проекта продолжится, в том числе вновь будут проходить конкурсные отборы на получение грантов "Агростартап". При этом максимальная сумма гранта, на которую может претендовать участник программы, увеличена с 3 до 5 млн рублей, а если фермер решил вступить в кооператив — до 6 млн рублей.

По мнению главы региона Александра Моора, программа "Агростартап" представляет собой эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе. Участие в ней - хорошая возможность для начинающих сельских фермеров реализовать планы по созданию и развитию своего хозяйства.