Бюджетное жилье в Тюмени расположено на окраинах

В Тюмени стоимость жилья стартует от 46 ыс. Рублей за квадратный метр. Самые дешевые квартиры следует искать на окраинах города: например, в районе Антипино и Плеханово.

Руководитель пресс-службы федеральной компании в сфере недвижимости Иван Камельских отметил, что цену на недвижимость в том или ином районе регулирует покупательский спрос. На него влияет целый ряд факторов: уровень развития инфраструктуры, перспективы района, обеспеченность социальными объектами, удобная транспортная развязка и даже просто сложившийся имидж того или иного района.

"Традиционно наиболее бюджетный вариант следует искать на окраинах. Неплохие варианты есть в поселке Московском и Московском дворике, в новой застройке Лесобазы и на Мысу, а также в районе Антипино и Плеханово. Невысокая средняя стоимость квадратного метра наблюдается и в районе МЖК - около 60,5 тысяч рублей за квадратный метр, при этом старых домов не так уж и много. Чуть дешевле "квадрат" в 1, 2 и 3 микрорайонах, здесь можно подобрать варианты стоимостью до 60 тысяч рублей и с неплохим ремонтом, вот только с новыми домами в этом районе явно дефицит. В таком же ценовом диапазоне квартиры по Московскому тракту", - поделился эксперт.

Альтернативный вариант - квартиры в микрорайоне Тюменский-2, где средняя цена квадратного метра сейчас в районе 62,13 тысяч рублей. Набирает популярность район Тюменской слободы, где средний ценник за "квадрат" - 64,5 тысячи рублей, но при этом почти все дома новые, пишет "АиФ - Западная Сибирь".