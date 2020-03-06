Накануне паводка в Ишиме укрепляют дамбы

В Ишиме бутовым камнем укрепляют гидротехнические сооружения. Сейчас работы ведутся на внутренней стороне дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений "Водоканала". В план работ включены дамбы в промышленном узле "Восточный" и в районе садоводческого товарищества "Керамик".

Дамбы рассчитаны на подъем воды более чем в 11 метров, сообщили в администрации города.

"Каким будет паводок – 2020 предположить сложно. При этом есть информация, что запасы снега в Северо-Казахстанской области внушительные. Сегодня мы должны быть готовы к любому развитию событий, и делаем всё, что от нас зависит, чтобы встретить паводок во всеоружии и минимизировать возможные риски", - прокомментировал подготовку к весне глава города Федор Шишкин.