Накануне паводка в Ишиме укрепляют дамбы

В Ишиме бутовым камнем укрепляют гидротехнические сооружения. Сейчас работы ведутся на внутренней стороне дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений "Водоканала". В план работ включены дамбы в промышленном узле "Восточный" и в районе садоводческого товарищества "Керамик".
Дамбы рассчитаны на подъем воды более чем в 11 метров, сообщили в администрации города.
"Каким будет паводок – 2020 предположить сложно. При этом есть информация, что запасы снега в Северо-Казахстанской области внушительные. Сегодня мы должны быть готовы к любому развитию событий, и делаем всё, что от нас зависит, чтобы встретить паводок во всеоружии и минимизировать возможные риски", - прокомментировал подготовку к весне глава города Федор Шишкин.
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