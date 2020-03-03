Гражданство Антигуа и Барбуды: как поможет в создании и развитии бизнеса за рубежом?

Легко ли бизнесмену из Тюмени создавать и развивать филиалы за рубежом? Какие есть варианты для оптимизации налогообложения? Можно ли решать эти задачи, не меняя места жительства? Да, и одна из возможностей – получить паспорт республики Антигуа и Барбуды по специальной программе для инвесторов. Чтобы получить гражданство за инвестиции:

• Не требуется проживать на острове, все вопросы можно решать через посредников. Есть лишь требование в течение первых пяти лет после получения гражданства пробыть на островах суммарно не менее пяти дней.

• Сумма инвестиций – от $100 000 + пошлины и сборы. Есть варианты возвратных (через 5 лет) и невозвратных инвестиций.

• Срок ожидания статуса составит 3–6 месяцев.

Паспорт Антигуа и Барбуды за инвестиции может получить семья инвестора, включая родителей. Инвестиции могут быть внесены в долларах США или в евровом эквиваленте. Средства вносятся только после того, как заявка будет одобрена правительством.

Программа этой страны – молодая, она работает с 2013 года, и власти регулярно улучшают её, чтобы сделать своё предложение ещё более привлекательным для инвесторов. При этом паспорт данного государства – самый сильный в регионе.

На конец 2019 г. число инвесторов, получивших гражданство Антигуа и Барбуды, оценивалось в 2300 человек (без учёта членов их семей). В основном они выбирали вариант безвозвратных инвестиций, но по мере того как на острове развивается курортное и туристическое направление, всё больше заявителей интересуются инвестициями в недвижимость.

Что даёт паспорт Антигуа и Барбуды за инвестиции?

Возможности расширить бизнес и оптимизировать налогообложение. В частности в этом государстве отсутствует налог на доходы, полученные вне островов, нет налога на дивиденды и наследство. С паспортом этого карибского государства можно без виз посещать более 130 стран, в том числе Гонконг и Шенгенскую зону.

Инвестор, получивший паспорт, приобретает все права и преимущества, которые имеют другие граждане этой страны. Не имеет значения, что это второе гражданство, и неважно, на каком основании оно получено.

Правительство страны активно работает над подписанием новых соглашений о безвизовом режиме, в частности, около десятка таких договорённостей было подписано в 2019 г. С рядом государств, включая США, действует соглашение о выдаче долгосрочной визы (на 10 лет). И работа в этом направлении продолжается.

Какие конкретно шаги нужно предпринять для получения гражданства за инвестиции?

Этапов несколько: подготовка и подача документов, рассмотрение и одобрение заявки, внесение средств и получение паспорта. Документы должны быть переведены и апостилированы. За проверку на благонадёжность и рассмотрение заявок требуется уплатить пошлины и сборы. Изучить детальное практическое руководство можно здесь.

Также вы можете обратиться к посреднику, который возьмёт на себя решение всех вопросов. Агентство "Иммигрант Инвест" специализируется на программах разных стран, которые предоставляют гражданство, вид на жительство или ПМЖ за инвестиции. Вас проконсультируют по всем аспектам выбранных программ, помогут с подготовкой документов, возьмут на себя взаимодействие с государственными инстанциями. Таким образом инвестор сможет полностью делегировать организационные вопросы посреднику, в итоге, просто получив на руки вторые паспорта карибского государства для себя и всей своей семьи.