Бывшего бухгалтера тюменской налоговой обвиняют в хищении 2,7 млн рублей

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего бухгалтера главной бухгалтерии УФСИН России по Тюменской области. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014–2019 годах старший бухгалтер, имея доступ к электронной бухгалтерской программе, переводила себе на счет, открытый в банке, заработную плату свыше начисленной. Таким способом женщина похитила деньги, принадлежащие УФСИН России по Тюменской области, в размере около 2,7 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе внутренней служебной проверки ведомства, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре бывший бухгалтер предстанет перед судом.