Тюменские предприятия выходят на международный рынок

В Тюменской области в 2019 году выросли экспортные поставки отдельных видов обрабатывающей промышленности. Положительная динамика в несырьевом неэнергетическом экспорте зафиксирована по таким группам, как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, машины, оборудование и другие транспортные средства.

Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, основные экспортные поставки были осуществлены в Нидерланды, Францию, Швецию, Бельгию, Польшу, Германию, Финляндию. Увеличились поставки продукции тюменских товаропроизводителей в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США. В 2019 году также активизировался экспорт тюменских товаров в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию.

В 2020 году Центр поддержки экспорта региона предложит для тюменских экспортно-ориентированных компаний выездные и обучающие мероприятия. Особое внимание будет уделено подготовке тюменской продукции к выходу на высококонкурентный внешний рынок, маркетинговым исследованиям, продолжится содействие в выводе тюменского бизнеса на крупные международные электронные торговые площадки, такие как Alibaba, GRT, Allbiz, eBay и TMALL.