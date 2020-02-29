В Тюмени назвали победителей конкурса по созданию комфортной городской среды

Всероссийский форум "Развития малых городов и исторических поселений" собрал в Тюмени более 700 участников. Финалом мероприятия стало награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях..

От 30 до 100 миллионов рублей получили 80 победителей из разных регионров России.

Во время приветственного слова глава Минстроя Владимир Якушев обозначил: по плану проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в малых городах и исторических поселениях России до конца 2021 года благоустроят более 5 млн кв. м общественных пространств.

"Конкурс – серьезный драйвер для развития малых и исторических городов. Президент высоко оценил работу двух предыдущих конкурсов. Мы видим, что качество и конкуренция участников серьезно выросли. Экспертам приходится делать непростой выбор, часто разрыв между победителями и проигравшими равен долям баллов. В нем нет проигравших. Формируя комфортную городскую среду, мы формируем патриотические чувства жителей. Реализованные проекты становятся центрами притяжения для людей. За эти три года конкурс получил всенародное признание. Мы видим это и при личной встрече с людьми, и по отзывам в соцсетях – жители с удовольствием делятся фотографиями любимых мест", – отметил глава Минстроя.