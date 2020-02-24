Тюменская область – в лидерах по УФО по четырем экономическим показателям

Тюменская область по итогам 2019 года стала лидером в Уральском федеральном округе по четырем показателям социально-экономического развития. Итоги обнародовал Тюменьстат.

В аналитическое исследование включили показатели производства, строительства, доходов и расходов регионов УФО. Тюменская область без учета автономных округов стабильно занимает первые места по четырем позициям. В регионе зафиксировано максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек - 1041,3 кв. м общей площади, в том числе 343,1 кв. м от индивидуальных застройщиков. Первое место область занимает в производстве молока и яиц. На душу населения приходится по 369,9 кг молока и 1047 яиц.

Кроме того, Тюменская область лидирует по росту реальной начисленной зарплаты. По оценке 11 месяцев 2019 года индекс составил 102,4%. Самый высокий размер номинальной начисленной зарплаты отмечался в Ямало-Ненецком автономном округе - 98,9 тыс. рублей. Ямал также впереди по объему производства, объему предоставленных платных услуг и общественному питанию, индексу потребительских цен.

Свердловская область на первом месте по обороту розничной торговли. В Челябинской больше всех в УФО производят мяса на душу населения, пишет "Вслух.ру".