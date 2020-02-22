Тюменская птицефабрика модернизирует производство

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" в рамках модернизации производства будет запущено в работу новое оборудование. Благодаря этому будет меняться и ассортимент выпускаемо продукции.

Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, утверждён инвестиционный план на 2020 год, согласно которому пройдет реконструкция родительского цеха, цехов ремонтного молодняка и инкубации. Планируют поменять кормушки, поилки для птицы, капитально отремонтировать старые здания. Всего будет реализовано около 40 локальных проектов.

"Масштабная реконструкция позволит внести корректировки и в ассортимент выпускаемой продукции. Пищевая промышленность сейчас выходит на новый виток развития. Сейчас чем меньше тратится времени на приготовление еды, тем лучше. Рынок полуфабрикатов растёт с каждым годом. Ещё более удобный вариант, когда кулинарный продукт полностью готов и его необходимо только подогреть в духовке. Но, чтобы делать такие продукты, необходимо специальное оборудование, которое мы уже закупили. Благодаря этому появится возможность выпускать полуфабрикаты, например, в алюминиевых лотках", - поделилась руководитель предприятия.

Также птицефабрика приобрела термоформер, который обеспечивает лучшую сохранность и транспортабельность продукта. Большой инвестпроект по строительству шести новых птичников завершился, но модернизация не закончилась: наступил ее новый этап, уточнили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.