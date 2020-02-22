В Тюменской области продолжается активная господдержка АПК

Объем государственной поддержки производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции в Тюменской области в 2019 году превысил 1 млрд 173 млн рублей. Основные средства были направлены на модернизацию и техническое перевооружение производств.

В информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы, говорится о распределении выделенных субсидий. Животноводческим предприятиям на модернизацию было выделено свыше 55,8 млн рублей, предприятиям по производству яиц - более 358,8 млн рублей, растениеводческим хозяйствам - свыше 445,4 млн рублей, переработчикам молока - свыше 21,3 млн рублей. Тюменские предприятия, работающие в сфере рыборазведения и рыбопереработки, получили более 43 млн рублей.

На техническое и технологическое оснащение создаваемых в регионе производств переработки картофеля за год направили более 159,2 млн рублей, на модернизацию птицеводческих предприятий бройлерного направления - свыше 86,2 млн рублей.

Региональное правительство также возместило тюменским предприятиям часть затрат по доставке сельскохозяйственной и продовольственной продукции для участия в выставках-ярмарках, организуемых в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. На эти цели было выделено более 3 млн рублей.

Системная и целенаправленная государственная поддержка тюменским производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции оказывается в рамках региональной программы "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013-2025 годы, пишет ИА "Тюменская линия".