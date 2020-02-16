В Тюмени сохраняются выгодные цены на земельные участки и загородные дома

Цены на частные дома и земельные участки под Тюменью сохраняются на уровне прошлого года. Эксперты рекомендуют приобретать загородную недвижимость до начала строительного сезона, когда ее стоимость традиционно возрастет.

Пресс-секретарь федеральной компании в сфере недвижимости в Тюмени Иван Камельских отмечает, что период с начала января до середины марта – наиболее оптимальный для выбора и приобретения загородной недвижимости. Весной собственники участков начинают вносить корректировки в цены, естественно, в сторону увеличения.

По словам Ивана Камельских, зимой выгодно покупать загородные дома, поскольку можно сразу увидеть проблемы с утеплением дома и предусмотреть затраты на отопление. Но чтобы не столкнуться с неожиданными сюрпризами, следует рассматривать покупку вместе с экспертами в сфере недвижимости. Специалисты подскажут о всех возможных рисках как самого участка, так и района в целом.

Повлиять на рост цен на загородную недвижимость и земельные участки в этом году может и появление субсидированной сельской ипотеки. К данной программе замечен повышенный интерес, так как заявленная ставка - на уровне 2,7% годовых. При росте спроса начнет повышаться и цена, пишет "АиФ - Западная Сибирь".