В 2019 году тюменцы больше тратили на шопинг

В Тюменской области оборот розничной торговли за 2019 год составил 402 млрд 114,1 млн рублей, что на 1,5% больше в сравнении с предыдущим годом. В среднем за год каждый житель региона потратил в магазинах 261 тыс. 673 рублей, это практически 717 рублей в день.

По данным доклада Тюменьстата "Социально-экономическое положение Тюменской области", траты тюменцев росли с каждым кварталом. Самыми скромными оказались первые три месяца (93 млрд 840,7 млн рублей), годовой минимум был потрачен в феврале - 30 млрд 281,7 млн рублей.

Самым щедрым оказался четвертый квартал: общий оборот – 109 млрд 322 млн рублей. Больше всего трат было в декабре: 41 млрд 572,8 млн рублей.

Большая часть шопинга приходилась на непродовольственные товары (213 млрд 257,7 млн рублей), на продукты ушло 188 млрд 856,4 млн рублей. При этом продовольственные товары в среднем за год подорожали на 4,1%, непродовольственные – на 1,6%. Больше всего в цене прибавили крупа, сыр. Снизились цены на сахар, яйца, обувь, телерадиотовары.

Средняя зарплата в январе-ноябре 2019 года в Тюменской области составила 46 тыс. 894 рубля, меньше всего жители региона заработали в январе, а больше всего – в мае, пишет "Вслух.ру".