Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию "Лидер доверия потребителей – 2020" в ЯНАО

Фото: РКЦ «Кворум Сити»

Прием заявок и оформление документов на региональный конкурс "Лидер доверия потребителей – 2020" в Ноябрьске продлили до 25 февраля 2020 г. включительно.

По словам организаторов, из-за длительных новогодних каникул работа над проектом в Ноябрьске велась с перерывом. Согласно установленному Положению о Конкурсе утвержден соответствующий график подготовки мероприятия – 2 месяца. В связи с этим, принято решение внести корректировки и продлить срок приема заявок еще на несколько дней.

"Предприниматели Ноябрьска могут подать заявку на участие в Конкурсе в период с 25.12.2019 г. по 25.02.2020 г. Организаторы Премии обрабатывают информацию о предприятиях-участниках: ведется приём заявок, сформирована конкурсная комиссия, ведется постоянный мониторинг, проводится изучение общественного мнения, специалисты ежедневно обрабатывают отзывы, комментарии, а также следят за результатами голосования. Мы обращаем внимание потребителей открыто выразить свою объективную оценку, оставить свой отзыв и проголосовать за номинантов Премии. Свои отзывы о предприятиях можно отправить по электронной почте: media53@yandex.ru или оставить свой комментарий в социальных сетях: https://vk.com/starugra", – сообщает оргкомитет Конкурса.

Организаторами премии общественного признания "Лидер доверия потребителей – 2020" в Ноябрьске выступают Многопрофильный центр "СОЗВЕЗДИЕ ЮГРЫ" - компания Региональный Координационный Центр Бизнес Проектов "Кворум Сити" совместно с НП "Тюменский деловой Клуб" при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации г. Ноябрьска, Союза предпринимателей города Ноябрьска.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений. Участие в Конкурсе подтвердили: Интерактивный SmartCenter "ТРИУМФ", Семейный центр дружбы "ЛУКОМОРЬЕ", Птицеферма ООО "Агрокомплекс Самсон", Международная сеть центров ментальной арифметики "SmartyKids", Туристическое агентство "Здрав Tour", ООО "Салехардский комбинат", Мужской магазин "Men's Look store", Анти-кинотеатр "ЭХО" и др.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам качества продукции и обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги Конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия горожан потребителей. В обработке анкет и заявок от участников, а также анализе деятельности самого предприятия будут активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия или оценка тайного покупателя), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, "тайные покупатели", а также органы исполнительной власти (в вопросе "чистоплотности" исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в 12 городах России: дважды в Сургуте и Тюмени, трижды в Нижневартовске, а также впервые Премию провели в Нефтеюганске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Новом Уренгое. Общее количество участников за 4 года работы Регионального проекта "Лидер доверия потребителей" – 1000 предпринимателей, обладатели Премии и наград "Лидер доверия" в заслуженной номинации.

Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ "Кворум Сити": "Региональный конкурс" Лидер доверия потребителей проводится в ЯНАО уже в 3-й раз, за это время в Конкурсе приняли участия 450 представителей малого и среднего бизнеса. Народная премия года проходила в ЯНАО в Салехарде и в Новом Уренгое, а также на территории ХМАО и в городе Тюмени. С 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества и обменом опыта других Субъектах организационный комитет совместно с общественными комитетами расширили свою географию регионального конкурса до масштабов всей Тюменской области, в ближайшей перспективе мы планируем поработать в центральной России. В декабре прошлого года Конкурс состоялся в ЯНАО – в Новом Уренгое и Салехарде. В начале года организационный комитет запустил проектную работу по проведению Конкурса параллельно в двух городах – Ноябрьске и Чебоксарах".

Торжественная церемония награждения всех участников пройдет 28 февраля (пятница) 2020 года с 15:00 до 19:00 по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская д. 79, МАУК ГДКиК "Русь", фуршетный зал церемоний. Номинанты будут отмечены фирменными наградными элементами, цветочными композициями и дипломами каждый в своей номинации победителя. А также нагрудным знаком отличия. Все участники будут иметь возможность принять участие в "Выставке достижений".

В преддверии церемонии награждения в 28 февраля (пятница) 2020 года в 14.00 состоится "Выставка достижений". В секторе B2B участники могут пообщаться с коллегами-предпринимателями и сфотографироваться в стилизованной фотозоне Регионального конкура "Лидер доверия потребителей".

Мероприятие широко освещается в СМИ. Информация о проведении конкурса представлена на разных интернет-ресурсах, в печатных изданиях, социальных сетях, корпоративных СМИ и ТВ-каналах.

Подробная информация о Премии по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

- Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: biznes-centr80@mail.ru, тел.: 8-902-855-44-91;

Информационное сопровождение дирекция НП "ТДК" - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: nptdk@mail.ru