Энергетики проверят 400 тысяч счетчиков в домах жителей Тюмени, Югры и Ямала

Фото - АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Масштабную кампанию по контрольному снятию показаний приборов учета электроэнергии проводит АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Связано это с тем, что в 2019 году компания от другого поставщика ресурсов приняла на обслуживание новых клиентов, большинство из них проживают на юге Тюменской области.

В 2020 году сотрудники акционерного общества произведут контрольное снятие показаний порядка 400 тысяч приборов учета электроэнергии, принадлежащих физическим лицам на территории Югры, Ямала и юга Тюменской области, 130 тысяч из них будут проверены у собственников жилых помещений Тюмени и Тюменского района.

Проверяющие зафиксируют показания счетчиков, оценят техническое состояние приборов учета, сохранность контрольных пломб, проконтролируют сроки межповерочного интервала. Счетчики потребителей, в отношении которых введен режим ограничения энергопотребления, также проверят на предмет их самовольного подключения собственниками квартир и жилых помещений.

"Мы проводим данную работу ежегодно, — комментирует заместитель генерального директора АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Александр Титаренко. — Она необходима как для поставщика электроэнергии, так и для потребителя, поскольку помогает своевременно определить корректно ли работает прибор учета, являются ли необходимыми устранение каких-либо неисправностей или замена счетчика".

В акционерном обществе отмечают, что населенных пунктах Тюменской области периодически появляются сомнительные фирмы, которые вводят собственников в заблуждение относительно исправности счетчиков и настойчиво предлагают произвести их замену, приобрести новые по завышенной цене. Сотрудники некоторых из них при этом представляются специалистами АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Потребителям рекомендуется запрашивать у них удостоверения: в отличие от самозванцев, представители гарантирующего поставщика электроэнергии всегда готовы предъявить соответствующие документы.

Узнать дату проверки своего прибора учета каждый собственник может в утвержденных графиках снятия контрольных показаний: они опубликованы в соответствующем разделе на официальном сайте энергосбыта.