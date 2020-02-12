Сельских жителей научат предпринимательству

Центр поддержки предпринимательства "Инвестиционного агентства Тюменской области" запустил образовательный проект – тренинг "Азбука предпринимателя" АО "Корпорация "МСП"". Первыми в проект 10 февраля включились жители Упоровского района.

Тренинг "Азбука предпринимателя" предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках пятидневного тренинга рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга "Азбука предпринимателя" является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

В ходе обучения будут раскрыты следующие темы:

- "Оценка своей бизнес-идеи";

- "Разработка бизнес-плана";

- "Определение формы бизнеса";

- "Процедура регистрации бизнеса";

- "Источники финансирования";

- "Существующие меры поддержки субъектов МСП";

- "Как начать бизнес".

Занятия проводят сертифицированные тренеры АО "Корпорация "МСП"": Мария Покалюхина и Марина Надёжкина.

Тренинг проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и приурочен к проведению Года сельского предпринимателя в Тюменской области.

"В 2020 году в Тюменской области запланирована к проведению целая серия мероприятий АО "Корпорация "МСП"". Это и проект для потенциальных предпринимателей "Азбука предпринимателя" и для действующих бизнесменов – "Школа предпринимательства", на IV квартал 2020 года запланирован тренинг-интенсив "Мама предприниматель", рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Дмитрий Утьев.