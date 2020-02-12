Сельских жителей научат предпринимательству

Центр поддержки предпринимательства "Инвестиционного агентства Тюменской области" запустил образовательный проект – тренинг "Азбука предпринимателя" АО "Корпорация "МСП"". Первыми в проект 10 февраля включились жители Упоровского района.
Тренинг "Азбука предпринимателя" предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках пятидневного тренинга рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.
Особенностью программы тренинга "Азбука предпринимателя" является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.
В ходе обучения будут раскрыты следующие темы:
- "Оценка своей бизнес-идеи";
- "Разработка бизнес-плана";
- "Определение формы бизнеса";
- "Процедура регистрации бизнеса";
- "Источники финансирования";
- "Существующие меры поддержки субъектов МСП";
- "Как начать бизнес".
Занятия проводят сертифицированные тренеры АО "Корпорация "МСП"": Мария Покалюхина и Марина Надёжкина.
Тренинг проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и приурочен к проведению Года сельского предпринимателя в Тюменской области.
"В 2020 году в Тюменской области запланирована к проведению целая серия мероприятий АО "Корпорация "МСП"". Это и проект для потенциальных предпринимателей "Азбука предпринимателя" и для действующих бизнесменов – "Школа предпринимательства", на IV квартал 2020 года запланирован тренинг-интенсив "Мама предприниматель", рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Дмитрий Утьев.
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