Тюменцы стали чаще брать кредиты на жилье и другие нужды

В 2019 году жители Тюменской области, с учетом Югры и Ямала, позаимствовали в банках 582 млрд рублей, 128 из них приходится на ипотеку. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы выданных кредитов населению возросли на 14%.

Больше всех кредитов взяли югорчане – 266 млрд рублей (46%). На заемщиков юга области и Ямала приходится по 212 и 104 млрд рублей соответственно.

Совокупная задолженность населения области по всем видам кредитов увеличилась за год также на 14% и превысила на 1 января 2020 года 820 млрд рублей, из них 50%, или 410 млрд рублей приходится на ипотечные жилищные кредиты.

За прошедший год объем просроченной задолженности по кредитам населению сократился на 9%, доля в общей сумме выданных кредитов снизилась до 3%, по ипотечным – менее 1%.

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок по потребительским и ипотечным кредитам. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 10,6% в апреле 2019 года (когда ключевая ставка была 7,75%) до 9,1% годовых в декабре, ообщили в Тюменском отделении Уральского ГУ Банка России.

"Принятые 7 февраля 2020 года Банком России решения о снижении ключевой ставки до 6% годовых создают условия для дальнейшего снижения кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования, – сообщил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов. – Вместе с тем введение показателя долговой нагрузки будет и в дальнейшем оказывать сдерживающий эффект на наращивание объемов необеспеченного потребительского кредитования, как и в IV квартале прошлого года".