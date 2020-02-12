В Ишиме появится круглогодичный ледовый каток

Фото https://pixabay.com/

Ледовый комплекс планируется построить в залинейной части Ишима, где до этого не было крупных спортивных и досуговых объектов. Ожидается, что спорткомплекс станет местом притяжения жителей новых микрорайонов.

Возведение спорткомплекса обсудили в администрации Ишима 11 февраля. В совещании приняли участие проектировщики, руководители учреждений спорта, коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, депутаты и тренеры.

Спортивный объект объединит арену, трибуны, фойе, медицинский кабинет, раздевалки, пункт проката, залы для тренировок и отработки бросков. Аукцион на разработку проектной документации будет объявлен в этом месяце.

Глава города Федор Шишкин поручил департаменту городского хозяйства просчитать мощности тепло-, водо-, электроснабжения объекта, чтобы необходимые объемы предусмотреть в ПД.

"Комплекс должен быть комфортным, удобным и максимально оснащенным как для спортсменов-профессионалов, так и для всех любителей фигурного катания. Надеюсь, что после строительства объекта он будет центром притяжения для ишимцев разных возрастов", - сказал Федор Шишкин.

Он отметил, что по итогам опросов населения, местом для размещения СК станет участок по улице Большой, в районе дома №200. Здесь достаточно площадей как для самого учреждения, так и для парковки. Проектом также предусмотрят благоустройство территории, установку скамеек, посадку деревьев и газоны.

Стироительсво спортобъекта, благоустройство Бульвара Белоусова, которое начнется в текущем году, будут способствовать развитию залинейной части города, совершенствованию ее инфраструктуры, отмечают в администрации Ишима.