Тюменские власти отчитаются перед бизнес-сообществом

Тюменские предприниматели смогут получить консультации любого из ведомств исполнительной власти и контрольно-надзорных органов в рамках "Единого дня отчетности", который состоится 20 февраля в Тюменском технопарке.

Публичные слушания, которые предполагают отчет всех органов власти перед бизнес-сообществом, впервые пройдут на одной площадке. Для муниципалитетов будет организована трансляция в режиме ВКС. Кроме того, на мероприятии будут организованы персональные консультации для предпринимателей.

"Наша главная цель – выработать оптимальные механизмы работы и коммуникации контрольно-надзорных органов с субъектами МСП. Формат мероприятия предполагает, что предприниматели в режиме "одной площадки" смогут решить и узкие вопросы, возникающие на стыке полномочий различных органов", - комментирует бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло.

Участниками "Единого дня отчетности" станут: главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, руководители всех федеральных и региональных ведомств (прокуратура, таможня, УФНС, УФАС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росрыболовство, МЧС и другие) и представители бизнес-сообщества. Полный список опубликован на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области ombudsmanbiz72.ru. Здесь же представители бизнеса могут подать заявку на участие.

В настоящее время Служба Уполномоченного продолжает сбор предложений, касающихся ведения бизнеса. Вопросы принимаются по электронной почте: ombudsmanbiz72@mail.ru или по телефону: 8 (3452) 42-67-22.

Важность организации "Единого дня отчетности" отметил в послании 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор. Он призвал все органы исполнительной власти к открытому комплексному обсуждению правоприменительной практики, в первую очередь, в контрольной и надзорной сфере: "Многие административные барьеры действуют по недоразумению, по забывчивости, по недомыслию – но не по злому умыслу. Лучшего способа их снять не существует. Одновременно будут выявляться и тиражироваться лучшие практики эффективного, нормативно корректного, не входящего в зону риска ведения хозяйственной деятельности".

С 2020 года "Единый день отчетности" будет проводиться в Тюмени ежеквартально как одна из ключевых задач в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Ожидается, что встречи в подобном формате будут содействовать формированию сводного плана-графика проведения публичных обсуждений и увеличат охват информирования предпринимательского сообщества о проводимых мероприятиях.