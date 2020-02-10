В Тюменской области продолжается программа "Объекты реновации"

В регионе подвели промежуточные итоги новой программы поддержки инвесторов "Объекты реновации". Ее задача — дать новую жизнь "старому" имуществу и территориям.

Это те объекты недвижимости, которым требуется серьезный ремонт или реконструкция. Раньше спрос на аренду или покупку таких зданий на общих условиях был невысокий. Но теперь инвестор может взять эти площадки в льготную аренду или на условиях государственно-частного партнерства, а также приобрести в собственность для запуска своего дела или расширения уже действующего бизнеса.

Проект стартовал в сентябре 2019 года, и за это время инвесторы приобрели одноэтажное строение в Тюмени на улице Камчатской, а также административное здание и большой комплекс из 6 строений в Тобольске, сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области.

Сейчас на торги выставлен один из самых больших комплексов для реновации, который включает в себя несколько нежилых зданий в Тюмени на улице Одесской. Цена первоначального предложения — 61,7 млн рублей.