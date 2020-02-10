Банк России снизил ключевую ставку

7 февраля Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 6% годовых. С 2014 года главной задачей экономических властей была адаптация к изменившимся условиям, то сейчас период подстройки завершен, теперь нужно создать условия для экономического роста, прокомментировал изменения начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Снижение ключевой ставки в значительной мере отвечает этим интересам экономики, в том числе уральской. В частности, снижение ставок позволит поддержать рост уральского экспорта.

"Снижение ставки учитывало динамику инфляции. В России в целом, в январе она замедлилась до 2,4%, в уральских регионах по нашим оценкам динамика была схожей. При этом, каких-то специфических региональных инфляционных рисков мы не наблюдаем, и почти все основные тенденции на Урале совпадают с общероссийскими. Продолжает динамично развиваться переработка и тепличное хозяйство в агросекторе, в большинстве регионов урожай был лучше прошлогоднего. В этом году постепенно инфляция будет возвращаться к 4%", - отметил Рустэм Марданов.