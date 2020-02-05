Тюменская таможня рассказала о новых правилах перемещения денег через границу

С 4 февраля изменились правила перемещения наличных денег через границу, сообщает Тюменская таможня.

При единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

В качестве таких документов могут быть представлены документы, подтверждающие заработную плату (трудовые договора, справки 2-НДФЛ и пр.), доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды (3-НДФЛ, банковские выписки со счетов, иные платежные и банковские документы и пр.), доходы от имущества (договора купли-продажи, прошедшие государственную регистрацию, договора аренды, решения судов, нотариальные документы, 3-НДФЛ, и пр.).

Также таможня напоминает, что при следовании через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом без заполнения пассажирской таможенной декларации можно провозить наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму в эквиваленте не превышающую 10 тысяч долларов США. Все наличные денежные средства (в том числе чеки), свыше этой суммы, подлежат обязательному таможенному декларированию.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается. За несоблюдение таможенных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.