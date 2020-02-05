Ишим готовится противостоять весеннему паводку

Вопрос подготовки к паводку в Ишиме традиционно на особом контроле местных властей. "События прошлых сезонов напоминают нам, что весну город должен встретить во всеоружии. Все превентивные мероприятия необходимо выполнить в полном объеме", - говорит глава муниципалитета Федор Шишкин.

Как отметили в местном управлении по делам ГО и ЧС города, на сегодня заключиено соглашение с Обь-Иртышским бассейновым управлением по передаче данных в отношении уровня рек Ишим, Карасуль, Мергень. Организованы временные водомерные посты на всех реках города. В ближайшее время начнется подомовой обход горожан, проживающих в зоне возможного подтопления.

Руководитель Ишима поручил провести командно-штабные учения по подготовке к паводку, ревизию спецтехники, ассенизаторских машин, мотопомп, проверить их техническую готовность, выполнить расчистку водоотводных канав для пропуска талых вод и вывоз снега с улиц, где возможно подтопление. Предприятиям системы ЖКХ рекомендовано утвердить графики работы аварийных бригад, назначить ответственных, сообщили в администрации города.