450 млн рублей направит Тюмень на развитие в городе ливневой канализации

В 2020 году на содержание, реконструкцию и ремонт ливневой канализации из бюджета Тюмени будет направлено около 450 млн рублей. Таких денег никогда не выделялось для данного вида работ, отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук.

"Несколько лет назад, в рамках нашей комиссии по благоустройству и городскому хозяйству, мы очень жестко поставили вопрос перед администрацией о водоотведении в Тюмени в целом. Был подготовлен проект, и это программа была реализована. Она главным образом касалась частного сектора и ливневой канализации открытого типа. Такая ливневка осталась еще с советских времен, и, как ни странно, она работала, но не было очистных сооружений. Также не было четко подготовленных технических паспортов, а так как их нет и регламентов тоже, эти сети пришли в плохое состояние. Была необходима ревизия, проведение инвентаризации и проектных работ. Все это было сделано. Когда начали обсуждать схему водоснабжения города Тюмени, стали говорить: зачем нам делать еще отдельную ливневую канализацию в новых микрорайонах, если технически возможно сделать небольшие отстойники, необходимые устройства для того, чтобы хозбытовая канализация не поднимала сточные воды ливневой канализации. Попробовали – получилось. Теперь такой опыт будет применяться широко. Таким образом, шаг за шагом мы учились.

Каких-то два года назад нас топило со страшной силой – на улице Широтной, 30 лет Победы. Выяснив, что 60% пропускного сечения заилено, промыли – и пропускная способность резко увеличилась. Некие вещи в Тюмени вообще не выполнялись, даже по существующей ливневой канализации. Там, где ее брали на баланс, где проводили ежедневные регламентные работы по содержанию, ливневая канализация стала работать. В 2019 году ремонтные работы начались в районе улицы Менделеева. В 2020 году там будет заменен практически весь ливневый коллектор, и канализация заработает. В этом же году планируется большая работа в районе Лесобазы по ливневой канализации.

"Денег на содержание и развитие ливневой канализации выделяется очень много. Это мы не учитываем те средства, которые тратит субъект, то есть Тюменская область: при строительстве объездной дороги, транспортных развязок, всевозможных магистралей тоже везде присутствует в обязательном порядке ливневая канализация. Думаю, что лет через 5-6 лет проблем с ливневой канализацией в Тюмени уже не будет", - уверен Юрий Баранчук.