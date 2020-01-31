50 энергосберегающих светильников установят в Ишиме

14:16 31 января 2020
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350 энергосберегающих светильников установят на сетях уличного освещения в 2020 году в Ишиме. Об этом рассказал глава муниципалитета Федор Шишкин в эфире программы "Диалог" 30 января. Большую часть из этого количества смонтируют в залинейной части города, в границах улиц  ул. Непомнящего, Ударной, Первомайской, Бригадной, Строительной, Тобольской, Механической. А также на ул. Докучаева и Полины Осипенко.

Всего в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Ишим" за последние два года заменено 708 светильников. Получена экономия электроэнергии в размере 815 529 кВт, что в денежном выражении превышает 2 миллиона рублей. Данные средства направят на увеличение продолжительности работы уличного освещения в Ишиме.

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