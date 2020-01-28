В Тюмени директор жилищно-эксплуатационной компании не заплатил 26 бывшим работникам

В областном центре суд вынес постановление по уголовному делу о назначении судебного штрафа экс-директору ООО "Жилищно-эксплуатационная компания". Бывший руководитель обвинялся в невыплате зарплаты.

Руководитель больше года не выплачивал 26 бывшим работникам зарплату за сентябрь 2018 года. Общая сумма долга составила более 220 тыс. рублей. Долг был погашен после направления в суд уголовного дела с обвинительным заключением.

В ходе судебного следствия обвиняемый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд прекратил уголовное дело и назначил бывшему руководителю судебный штраф в размере 40 тыс. рублей в доход государства.