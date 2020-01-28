Годовая инфляция в УрФО снизилась до 3,1%

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе по итогам 2019 года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) снизилась до 3,1% . Общероссийская годовая инфляция замедлилась в декабре 2019 года до 3,0% с 4,3% в 2018 году.

Основной причиной замедления инфляции в УрФО в декабре по-прежнему было увеличение предложения в основных сегментах продовольственных рынков: тепличной овощной продукции, мяса, яиц. В сегменте непродовольственных товаров отмечалось снижение темпов прироста цен на автомобили из-за уменьшения спроса и укрепления рубля. Эти же факторы привели к замедлению роста цен на авиаперелеты и услуги зарубежного туризма.

Годовая продовольственная инфляция в УрФО в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 0,6 п.п., до 2,9%.

Основной вклад в уменьшение темпов прироста продовольственной инфляции внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Хороший урожай овощей (в основном картофеля) и благоприятные погодные условия для его хранения привели к тому, что в декабре цены на них выросли меньше, чем в последний месяц предыдущего года.

Продолжили уменьшаться годовые темпы прироста цен на мясные продукты. В частности, в декабре цены на свинину и мясо кур в УрФО в годовом выражении даже снизились на 3–4%, что было вызвано увеличением объемов производства конкурирующими производителями. В то же время молоко и молочная продукция за год подорожали на 6,1%, крупы — на 15%. Основными причинами были борьба с фальсификатом в молочной отрасли и сокращение посевных площадей овса, пшена и гречихи после их перепроизводства в предыдущие годы.

Годовая непродовольственная инфляция в УрФО в декабре по сравнению с ноябрем уменьшилась на 0,2 п.п., до 2,4%.

Наибольший вклад в ее замедление продолжила вносить динамика цен на автомобильном рынке. В декабре 2018 года в ценах на легковые автомобили уже отражался эффект ожидания повышения НДС, причем как со стороны производителей, которые уменьшали сезонные скидки, так и со стороны покупателей, которые стремились совершить покупку до повышения налога. В связи с укреплением рубля и стагнацией объемов продаж, роста цен во второй половине 2019 года уже не наблюдалось.

Сдержанная динамика спроса и укрепление рубля продолжали ограничивать рост цен и на большинство других непродовольственных товаров. В результате, при повышении технических характеристик телевизоров и бытовой техники, средств связи и хранения данных потребителю по-прежнему не приходилось за это доплачивать, а более "ранние" модели становились заметно дешевле.

Годовая инфляция в сфере услуг в УрФО в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 0,3 п.п. до 4,3% в основном за счет ценовой политики авиаперевозчиков и туроператоров, которые откорректировали свои ценовые предложения и стоимости туров в ответ на укрепление рубля и изменение спроса.

Наиболее высокий итоговый показатель годовой инфляции среди регионов УрФО сохранился в Свердловской области – 3,7%, причиной был более существенный, чем в РФ, рост спроса на турпоездки и автомобили в середине года. В Тюменской области инфляция осталась самой низкой – 2,5% из-за присутствия в ее составе двух автономных округов. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их прироста, напротив, – более низкие (в ХМАО – 2,3%, в ЯНАО – 1,6%), что в настоящее время связанно с развитием транспортной логистики и проникновением на эти территории крупных торговых сетей.