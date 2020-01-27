Тюменцы начали получать региональный маткапитал на первого ребенка

Первой получательницей регионального материнского (семейного) капитала на первенца размером в 150 тысяч рублей стала пятикурсница медицинского госуниверситета Лилия Костенко. Всего с 1 января 2020 года в органы социальной защиты населения Тюменской области поступило 21 заявление о предоставлении выплаты.

Новая мера социальной поддержки введена в рамках реализации национального проекта "Демография" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора.

Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет необязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

Самый быстрый способ подачи заявления – в электронной форме через портал госуслуг. Также это можно сделать в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 88001001290, 8 (3452) 566330, 8 (3452) 688886, на сайте департамента социального развития Тюменской области, сообщает департамент социального развития Тюменской области.