На рынке недвижимости Тюмени не ожидается резких скачков из-за роста маткапитала

Выплаты, направленные на поддержку молодых семей, повлияют на рынок жилья в Тюмени: спрос на недвижимость начнет расти. Однако резких скачков цен, связанных с изменениями в программе материнского капитала, не ожидается, считают эксперты.

Как рассказал руководитель пресс-службы тюменского агентства недвижимости Иван Камельских, рынок жилья постоянно находится под прессингом различных факторов, которые влияют на стоимость квадратных метров. Так, в первой половине 2019 года покупатели "замерли" в ожидании снижения процентных ставок по кредитам, и на фоне низкой покупательской активности цены на недвижимость продолжали расти. Законы рынка взяли верх лишь во второй половине года, когда владельцы квартир стали делать скидки реальным покупателям – до 50%.

Введение федерального материнского капитала на первого ребенка, увеличение выплаты на второго и появление регионального маткапитала за первенца в размере 150 тыс. рублей повлияют на рынок недвижимости, но не критично, считают специалисты. В Тюмени достаточно большое количество предложений, и риска дефицита не ожидается. Скорее всего, дополнительные меры социальной поддержки больше отразятся на средней стоимости квартиры, которую приобретают молодые семьи, комфортности и площади, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".