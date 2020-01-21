Сибур помогает тоболякам открывать кафе

Новая пекарня-кондитерская на улице Ремезова и демократичный ресторан "МаДонна" в здании драмтеатра открылись в Тобольске при поддержке "Сибура". Помощь предпринимателям в реализации этих проектов стала частью системной работы компании по поддержке малого бизнеса, развитию городской среды и созданию комфортных условий для жителей.

Новые формат осваивают в кафе-кондитерской Владимира Каширского. Ее запуск позволил бизнесмену на 25% увеличить ассортимент продукции. "Это единственная в Тобольске пекарня у дома с посадочными местами. Покупатели могут не только приобрести горячую выпечку и кондитерские изделия, но и на месте попробовать, в зимний день зайти попить чаю. Ориентируемся и на туристов, так как пекарня расположена в центральной части города. Кстати, долгое время это помещение пустовало, сейчас оно обрело новую жизнь", – рассказал Каширских.

"Сейчас формат демократичного кафе или ресторана очень популярен. Именно в таком формате будет работать наше заведение. С одной стороны, мы предлагаем посетителям ресторанное оформление и удобную мебель, с другой стороны – широкий ассортимент продукции, включающий и завтраки, и готовые обеды, и кулинарию. Пока мы работаем как театральный буфет во время спектаклей, с середины февраля планируем выйти на полный день", – отметила директор по развитию Олеся Удовиченко.

Для реализации проектов предприниматели привлекали микрозаймы в инвестиционном агентстве Тюменской области. Выплатить часть из них помог "Сибур".

"В прошлом году мы опробовали несколько форм поддержки развития предпринимательства – грантовую программу "PROГород" и помощь проектам, прошедшим экспертизу и привлекшим финансирование инвестиционного агентства. Тобольск и Тюменская область вышли на тренд развития туристического потенциала, а без ниши малого и среднего бизнеса этой цели не достичь. Мы со своей стороны готовы внести вклад в развитие востребованной и у горожан, и у туристов сферы", –– отметила начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

В 2020 году "Сибур" продолжит поддерживать проекты малого и среднего бизнеса, направленные на создание комфортных условий для жизни, сообщили в пресс-службе компании.