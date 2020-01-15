За новогодние каникулы тюменцы проговорили с домашних телефонов 5 млн минут

12:12 15 января 2020
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Фото https://pixabay.com

Жители Тюменской области звонили по домашнему телефону в новогодние каникулы 130 тысяч раз, проговорив почти 5 миллионов минут. Рекордный по длительности разговор был зафиксирован в Нижней Тавде в Рождественскую ночь: чуть более 4 часов поздравляли друг друга две нижнетавдинские семьи. Такие данные привел Ростелеком.

Чаще всего жители региона звонили в населенные пункты Тюменской области. Из междугородных направлений основными остаются Екатеринбург, Сургут, Челябинск и Москва.

Теги: Ростелеком , связь , телефон
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