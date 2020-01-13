Сотрудники МЧС проверили лед на переправах через Иртыш

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области повысили грузоподъемность ледовых переправ в Тобольском и Уватском районах.

С 10 января ледовую переправу на 662 километре реки Иртыш в направлении "Тобольск-Бекерева" могут пересекать автомобили грузоподъёмностью до 40 тонн. Толщина льда на реке в данном месте составляет 95-105 сантиметров, а структура его однородна.

ДО 40 тонн повышена грузоподъемность проезжающих автомобилей и на 430 километре Иртыша в районе Увата. На этом участке реки минимальная толщина ледяного покрова на полосах проезжей части составляет более 70 сантиметров.

На 316,5 км реки в районе села Демьянское Уватского района минимальная толщина ледяного покрова на полосах проезжей части составляет 100 сантиметров. Это позволило разрешить движение транспорта весом до 60 тонн.

Помимо этого, сотрудники МЧС закрыли несанкционированную дорогу на 670 километре Иртыша вблизи деревни Бизино. Жители деревни пешком и на транспорте, подвергая свою жизнь опасности, пересекали реку в запрещенном месте. И это несмотря на то, что выше по течению реки Иртыш имеется автомобильный мост.

"Чтобы чувствовать себя в безопасности, на ледовых переправах водители должны неукоснительно соблюдать скоростной режим, держать установленную правилами дистанцию, не превышать допустимую грузоподъёмность", - напоминает руководитель Тобольского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Самоловов.