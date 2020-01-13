Тюменский центр занятости рассказал о востребованных профессиях

Наиболее востребованные профессии на рынке труда - сварщик-оператор при средней зарплате в 36 тысяч рублей, монтажник технологических трубопроводов с зарплатой около 60 тысяч рублей, охранник (20 тысяч), водитель автомобиля (34 тысячи), бетонщик (более 37 тысяч рублей).

О положении на рынке труда в Тюмени и Тюменской районе сообщили в центре занятости населения. На начало 2020 года оно выглядит так:

- уровень регистрируемой безработицы в областном центре и Тюменском районе — 0,47%

- коэффициент напряженности на рынке труда — 0,20 человека на 1 вакансию

- на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы состоит 2 989 человек

- в качестве безработных зарегистрированы 2 483 человек.