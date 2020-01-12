Работники тюменских предприятий повышают производительность труда

Более 1500 работников предприятий Тюменской области прошли обучение и повышение квалификации в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Фактический показатель оказался в два раза выше планового.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в программе приняли участие представители 21 предприятия Тюмени, Тюменского района, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. Работодатели самостоятельно определяли сотрудников, которым требуется обучение, а также образовательную организацию и программу обучения, сформированную с учетом индивидуальной специфики предприятия или производства. Участие в программе также способствовало сохранению рабочих мест.

В основном повышение квалификации проходило по рабочим профессиям, инженерным и производственным компетенциям, автоматизации и цифровизации процессов, управлению качеством и затратами и другим приоритетным направлениям.

Отметим, задолго до нацпроекта начала формировать систему мер по стимулированию роста производительности труда в экономике. С 2018 года в качестве пилотного регион участвует в федеральной приоритетной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости", которая в 2019 году трансформировалась в соответствующий национальный проект. Постоянное и качественное повышение квалификации сотрудников является неотъемлемой частью кадровый политики.