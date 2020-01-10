На заводе "Электрон" погасили зарплатный долг

О результатах расследования уголовного дела в отношении директора ПАО "Опытный завод "Электрон"" рассказали в СУ СКР по Тюменской области. Руководитель подозревался в совершении преступления по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
С декабря 2018-го по август 2019 года директор допустил образование задолженности по заработной плате перед своими работниками на общую сумму около 20 млн рублей.
"В ходе следствия подозреваемый свою вину признал и в полном объеме погасил образовавшуюся перед работниками задолженность, — сообщает СУ СКР по Тюменской области. — На завершающей стадии расследования уголовного дела с учетом того, что предусмотренные законом основания для этого имелись: совершение впервые преступления небольшой тяжести и последующее полное возмещение ущерба, было вынесено постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено мировому судье для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа".
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