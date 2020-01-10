На заводе "Электрон" погасили зарплатный долг

О результатах расследования уголовного дела в отношении директора ПАО "Опытный завод "Электрон"" рассказали в СУ СКР по Тюменской области. Руководитель подозревался в совершении преступления по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

С декабря 2018-го по август 2019 года директор допустил образование задолженности по заработной плате перед своими работниками на общую сумму около 20 млн рублей.