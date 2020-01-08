Система потребительской кооперации помогает тюменским фермерам и ЛПХ в сбыте продукции

Благодаря внедрённой в Тюменской области системе сельскохозяйственной потребительской кооперации личные подсобные хозяйства и тюменские фермеры имеют возможность реализации своей продукции как на региональном, так и на внерегиональном уровне.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы, созданная система даёт возможность малым формам хозяйствования области реализовывать произведённую сельскохозяйственную продукцию без каких-либо препятствий. В данный момент услугами кооперативов уже пользуются около 72% сельских территорий.

Также созданы благоприятные условия для продвижения продукции кооперативов. Так, например, сбыт молока осуществляется на предприятия молочной переработки, а мяса – на мясоперерабатывающие предприятия. Помимо этого, некоторые из сельскохозяйственных кооперативов имеют собственные цеха и торговые точки. Ещё одним вариантом реализации произведённой кооперативами продукции являются ярмарки.

До 90% молока от общего объёма закупается у населения через сеть потребительских кооперативов. По итогам 2018 года с помощью кооперативов реализовано продукции на 215,6 млн. рублей – это 126% к уровню 2017 года. А за 9 месяцев 2019 года было заготовлено 29,9 тыс. тонн молока, 1,4 тыс. тонн мяса различных видов, 58,1 тонн картофеля и овощей, а также оказано услуг на сумму 92,6 млн. рублей. Весь же объём совокупной деятельности составил 960,9 млн. рублей, пишет ИА "Тюменская линия".